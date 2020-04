Ospedale Novafeltria, farmaci distribuiti solo lunedì e venerdì

Attualità

| 09:24 - 01 Aprile 2020

Insegna ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.

Sospesa l’apertura del mercoledì del punto di distribuzione diretta di farmaci presso l’Ospedale di Novafeltria, a partire da oggi (1 aprile) fino a data da destinarsi. Il punto di distribuzione resterà aperto nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30. Con l’occasione l’Ausl ricorda che in questo periodo sono state attivate altre modalità per il ritiro dei farmaci, consegnati o al domicilio del paziente o presso la farmacia di fiducia aperta al pubblico. Tale modalità riguarda quei medicinali abitualmente ritirati presso la distribuzione diretta per i quali non è necessaria rivalutazione da parte dello specialista. Il servizio di consegna domiciliare, effettuato tramite i volontari, è prioritariamente rivolto ad anziani di età superiore ai 65 anni, disabili, immunodepressi, oncologici, persone Covid positive e in generale persone sole o con rete familiare assente o debole.