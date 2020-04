La Polizia stradale potenzia i controlli sugli spostamenti per contenere il Coronavirus

Attualità

Rimini

| 08:59 - 01 Aprile 2020

Foto di repertorio.

La Polizia stradale sta intensificando i controlli lungo le grandi arterie stradali, extraurbane e autostradali, per garantire il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione della patologia Covid-19, ma anche per prestare aiuto e soccorso ai cittadini ed essere di supporto a chi ne ha bisogno.



Anche sulla viabilità ordinaria i controlli saranno intensificati prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, in sincronia con le altre forze dell'ordine. In autostrada ci saranno più controlli vicino alle principali aree di servizio e alle barriere dell'autostrada A8, A7, A50, A1 e A14.