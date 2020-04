Coronavirus in provincia di Pesaro, altri dieci morti ma il contagio frena sensibilmente

Attualità

Pesaro

| 08:51 - 01 Aprile 2020

All'ospedale Marche nord 35 pazienti in terapia intensiva.

Sono 1.664 i casi accertati positivi al Coronavirus nella provincia di Pesaro Urbino, con un incremento di 25 unità rispetto a ieri quando si erano registrati 62 casi in più su lunedì 30. I guariti in totale sono 21, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 186. Sono 10 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 283 il numero complessivo di morti da Covid-19 nel vicino territorio pesarese. All'ospedale Marche nord 35 pazienti in terapia intensiva.