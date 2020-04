Dal teatro Leo Amici arriva #ebookfree, tre opere letterarie di Carlo Tedeschi da leggere a casa

Eventi

Rimini

| 08:08 - 01 Aprile 2020

Carlo Tedeschi e Lucia Vasini.

Dopo aver reso disponibili gratuitamente i suoi musical di successo con l’iniziativa #teatroacasa per #iorestoacasa, Carlo Tedeschi ha voluto ampliare l’offerta per il pubblico con un altro progetto, dedicato questa volta alla lettura legata anche al mondo dello spettacolo.



Infatti da oggi, sono disponibili sul sito del teatro nella sezione #teatroacasa uno spazio #EBOOKFREE con tre volumi, leggibili in forma gratuita, a firma di Carlo Tedeschi. Lucia Vasini, nota attrice del teatro italiano, leggerà alcuni brani tratti da "Angela degli abissi" in video che saranno pubblicati sulla pagina facebook del Teatro Leo Amici.

Autore, regista e scrittore, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, l'artista riminese ha diverse opere all’attivo, alcune di queste divenute libri testo anche negli istituti scolastici italiani, lavori che hanno ottenuto ampi riconoscimenti. Questi i volumi.



Angela degli Abissi



Il Ritorno dal Labirinto



Sicuramente Amici

Romanzo biografico, narra la storia di Angela Bandini, riminese, che nel 1989 conseguì nel Tirreno, al largo dell’Elba il record mondiale di immersione in apnea toccando i 107 metri. Il volume ne racconta la storia, frammista alla nascita del musical “Sicuramente Amici” di cui Angela, in qualità di ballerina, interpretava la sirena. Nel 1990 il libro ottiene il Premio Cultura Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato nelle scuole, è stato anche consegnato in udienza privata a Papa Giovanni Paolo II e presentato in Campidoglio, è diventato soggetto cinematografico per il film del gruppo Fininvest “Profondo blu” con Franco Nero.Nel 1997 è Premio letterario Valentiniano “Poesia della vita”. Presentato a Roma alla Libreria Internazionale Croce, al Campidoglio e in Vaticano, il libro è stato a dottato come testo di narrativa nelle scuole. «Un dramma, una soluzione, un lungo itinerario fatto di sofferenza e di degrado: tutto ciò è questo libro ed è così vero da sembrare le storie di molti, forse di troppi. Il bello però è nella speranza che suscita, nel lieto fine che non è retorica, ma meritato successo». Esso narra la storia di Gianluca, giovane che si lascia alle spalle il mondo della droga per scegliere la vita e l’arte dello spettacolo. Dal libro fu tratto un film “La verità di un ragazzo”.Nel 1996 è Premio letterario Valentiniano “Poesia della vita”. Tratto dall’omonimo musical è stato oggetto di un road show partito da Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Esponiamoci” del Comando di Polizia Municipale lombardo, e che ha toccato diverse città italiane. Il libro racconta in maniera romanzata il copione del musical che fu rappresentato con migliaia di repliche in Italia e all’estero, dal 1986, con un successo senza precedenti e che inaugurò la stagione del musical italiano. Particolarmente apprezzato negli Istituti scolastici.