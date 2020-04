Solidarietà alimentare anche agli abitanti di Montegridolfo: domande entro il 6 aprile

Attualità

Montegridolfo

| 07:52 - 01 Aprile 2020

Anche la giunta di Montegridolfo ha attuato con delibera di giunta l'ordinanza della Protezione civile del 29 marzo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.



Tutti i cittadini di Montegridolfo che si trovano "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico", possono richiedere dei buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti.



L'Avviso che spiega i requisiti e le modalità per la richiesta dei buoni, è consultabile sulla pagina del sito istituzionale, nella quale è anche scaricabile il fac-simile della domanda, la quale munita di copia di un documento d'identità, è da trasmettere via posta elettronica all'indirizzo: comune@montegridolfo.eu



La domanda si può presentare direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Montegridolfo, previo appuntamento telefonico al numero: 0541 855054.



La data entro cui presentare domanda è il 6 aprile alle 23.59.



