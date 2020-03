Minuto di silenzio per le vittime di coronavirus: le immagini dai comuni riminesi

Attualità

Riccione

| 16:06 - 31 Marzo 2020

Il minuto di raccoglimento a Riccione.

Riccione: bandiere a mezz'asta e minuto di raccoglimento questa mattina (martedì 31 marzo) a mezzogiorno per il sindaco Renata Tosi, il comandante dei carabinieri della compagnia di Riccione, Luca Colombari, il responsabile del servizio di protezione civile, Mario Sala, il vice comandante sostituto Commissario della Polizia Locale, Isotta Macini, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi.



Verucchio: minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus con giunta, forze dell'ordine e parroco ai piedi del municipio con le bandiere a mezz'asta. Dalla Collegiata il rintocco delle campane (foto 1 gallery).



Novafeltria: Piazza V. Emanuele, ore 12.00 esposizione bandiere a mezz'asta. Cordoglio per i numerosi lutti che stanno sconvolgendo il Paese in questo periodo di grave emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus Covid-19. Segno di memore omaggio alle tante vittime dell'epidemia ai quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi (foto 2 della gallery).



Montegridolfo: alle ore 12.00 di oggi 31 marzo 2020, il Sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli ha partecipato al momento di commemorazione nazionale per le Vittime del virus Covid-19. A Montegridolfo c'è stata una persona che ha perso la vita a causa del contagio. Il Sindaco Grilli con le parole del discorso odierno, ha voluto unire in un'unica visione l'Italia al resto del mondo, richiamando l'attenzione al rispetto delle regole per il contenimento della pandemia (foto 3 della gallery).