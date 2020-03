VIDEO La sfida lanciata da Altarimini: corre la mezza maratona in giardino

Sport

Riccione

| 15:15 - 31 Marzo 2020

Il 36enne riccionese Andrea Gregorini ha raccolto la sfida di altarimini.it e ha corso una mezza maratona di 21 km e 120 metri nel giardino di casa. Gregorini, che lavora nel campo edile, ha completato la mezza maratona con il tempo di 1 ora, 46 minuti e 33 secondi. Il perimetro su cui ha corso è di circa 40 metri, per cui ha completato 528 giri. Ma Gregorini non si ferma qui: nei prossimi giorni tenterà di correre una maratona intera. Il 37enne riccionese, grande appassionato di podismo, nel 2017 ha partecipato alla maratona di Firenze, tagliando il traguardo con un ottimo tempo di tre ore e nove minuti. L'ultima sua gara è stata la 10 km al Misano World Circuit, conclusa in 36 minuti.



Se anche voi avete raggiunto record sportivi tra le mura di casa, fatecelo sapere contattando il nostro numero whatsapp 347 8809485 inviando video e foto Garmin con partenza, metà percorso e arrivo.