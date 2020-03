Riccione: sarà costruita una rotatoria tra i viali Formia e Cagliari

Attualità

Riccione

| 13:59 - 31 Marzo 2020

Lavori pubblici (foto di repertorio).

Approvato in Giunta Comunaloe il progetto di realizzazione di una rotatoria a Riccione sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i viali Formia e Cagliari. La spesa complessiva dell'investimento presunta dell'opera, ammonta ad € 64.000 di cui € 50.661,22 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 13.338,78 per somme a disposizione dell'Ente. "L'esperienza fatta con la rotatoria provvisoria negli anni ha dato risposta favorevole alla regolamentazione del traffico ed alla sicurezza dell'incrocio stradale, corrispondente all'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ceccarini - scrive in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - quindi è stato ovvio proseguire con un'opera che snellisce il traffico in un incrocio strategico per la città".