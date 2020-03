Coronavirus: a San Marino solo 5 casi in più. Tutti i dati: ecco la fascia d'età più colpita

Attualità

| 14:42 - 31 Marzo 2020

A San Marino il contagio da Coronavirus sembra diminuire giorno per giorno.

A San Marino cinque casi in più di contagio da Coronavirus, secondo quanto riferito dal Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie. Attualemente i casi di positività sono 197. In rianimazione sono ricoverate 16 persone: 6 donne e 10 uomini, mentre sono 37 i pazienti in isolamento con sintomi moderati, 20 uomini e 17 donne. I contagiati da Coronavirus in isolamento a domicilio sono 144: 77 uomini e 67 donne. In totale quindi il 73,1% dei positivi al Covid-19 sono in cura presso la propria abitazione; il 26,9% in ospedale (l'8,1% dei pazienti è in terapia intensiva, età media 64,8 anni, range 44-83 anni; il 18,8% quello in ospedale in isolamento nel reparto infettivi). I decessi purtroppo salgono a 26, a seguito della morte di un 84enne. L'età media dei deceduti è di 78 anni (range 60-96). In totale l'età media dei malati di Covid-19 è di 61 anni, nel range 7-96 anni. Dall'inizio dell'epidemia il numero dei contagiati è di 229 unità, così distribuite:



Da 0 a 15 = 2 (0,9%)

Da 16 a 35 = 9 (3,9%)

Da 36 a 50 = 50 (21,8%)

Da 51 a 64 = 75 (32,8%)

Da 65 a 74 = 35 (15,3%)

Da 75 a 84 = 38 (16,6%)

Oltre 85 anni = 20 (8,7%)