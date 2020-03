Coronavirus: non si circola più in auto, incidenti a marzo diminuiti del 90% in Regione

Attualità

Emilia Romagna

| 13:02 - 31 Marzo 2020

Crollo degli incidenti stradali nel marzo 2020.

Un dato conferma che gli emiliano-romagnoli siano rispettosi dell’obbligo di rimanere a casa e di non uscire, se non per comprovate emergenze o motivi di lavoro: è il calo significativo del traffico veicolare privato urbano ed extraurbano. Questo comporta conseguentemente un calo del numero degli incidenti, come rileva una nota dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale.



MOVIMENTI TRAFFICO



I dati confermano che il blocco degli spostamenti ha prodotto una crescente percentuale di riduzione dei mezzi sulla strada e coinvolgendo al contrario in minima percentuale il traffico pesante, perché necessario per il rifornimento delle merci nel territorio e quello autorizzato all’assistenza. Ridottissimo anche l’utilizzo dei mezzi pubblici con la conseguente ridefinizione delle corse.



AUTOSTRADE E TANGENZIALI NODO REGIONALE



-90% (nella percentuale non sono considerati i mezzi pesanti, calati molto poco perché necessari per il rifornimento delle merci)



Viabilità ordinaria media: - 75% sulla viabilità ordinaria (nella percentuale non sono considerati i mezzi pesanti, calati molto poco perché necessari per il rifornimento delle merci)



Nella viabilità ordinaria le chiamate agli organi di polizia per i rilevamenti sono molto diminuite, quasi azzerate. I pochi incidenti che avvengono sono quasi tutti lievi e hanno comportato una riduzione del 77% in meno dei ricorsi al Pronto Soccorso. I decessi a seguito di incidente nell’area regionale dal 1° al 27 marzo sono stati 4, mentre nel medesimo periodo erano stati 23. Nessun incidente ha riguardato l'area riminese.



INCIDENTI STRADALI MARZO 2019 – 2020



Incidenti stradali in regione MARZO 2019 = 1.269

Incidenti stradali in regione MARZO 2020 = 127 calo del 90%.



Incidenti stradali mortali dall’8 marzo al 27 marzo 2019 = 23

Incidenti stradali mortali dall’8 marzo al 27 marzo 2020 = 4 CALO 83%