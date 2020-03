Federazione Sport Bocce dona 2500 euro alla sanità sammarinese

Sport

Repubblica San Marino

| 12:52 - 31 Marzo 2020

Bocce (foto di repertorio).

La Federazione Sport Bocce, considerato il momento grande difficoltà che il Paese sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, vuole essere solidale e dare il proprio contributo donando la somma di 2.500 euro a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. "Un piccolo ma importante gesto per aiutare e sostenere tutto l'apparato sanitario, medici, infermieri e ausiliari che ogni giorno si adoperano per affrontare e combattere questa epidemia", si legge in una nota del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.