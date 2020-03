Bandiere a mezz'asta per commemorare i morti da Covid-19: l'iniziativa di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 12:43 - 31 Marzo 2020

La commemorazione a Misano.

Alle 12.00 le bandiere a mezz'asta davanti al Comune di Misano Adriatico hanno idealmente riunito intorno a loro tutti i 13.500 cittadini. Un minuto di silenzio che ha connesso i comuni italiani con l'iniziativa lanciata da Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo.



A Misano il minuto di raccoglimento davanti al Municipio ha visto la presenza del vicesindaco Maria Elena Malpassi.



"Un silenzio interiore che s'è aggiunto a quello irreale che ci circonda in queste settimane durissime – il commento della Malpassi in una nota – ma che al tempo stesso ci fortifica e ci unisce. Come tutto il territorio, anche Misano sta pagando un tributo pesantissimo, di fronte al quale la gente sta reagendo con responsabilità e solidarietà. Ci sarà poi un lungo cammino da compiere insieme per uscire dall'emergenza, ma al tempo stesso dovremo costruire un assetto economico e sociale che sarà determinato da ciò che stiamo attraversando a causa COVID-19. Solidarietà, determinazione, sacrificio e fantasia ci guideranno come sempre in passato".