Covid-19: arrivano 200.000 mascherine dalla Cina per le Ausl della Regione Emilia Romagna

| 12:24 - 31 Marzo 2020

Mascherine (foto di repertorio).

CSono arrivate all'Ausl di Reggio Emilia, dalla Cina, 200mila mascherine chirurgiche e arriveranno, nei prossimi giorni, 70 dispositivi medici per rispondere all'emergenza coronavirus: le forniture - spiega una nota della stessa Ausl emiliana- sono giunte dal Paese asiatico tramite Xiaomi Foundation e Xiaomi Technologies e grazie all'appello personale di Marco Bizzarri, Presidente e amministratore delegato di Gucci, che ha coinvolto le due realtà cinesi per sostenere il sistema sanitario reggiano. Oltre alle mascherine, la donazione prevede apparecchiature per il supporto respiratorio ai pazienti più gravi: in particolare, sono attesi: 20 ventilatori polmonari, 20 pompe per siringa per infusione, 20 ossimetri a impulsi, 10 monitor portatili.