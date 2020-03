Bando per il centro sportivo area Ghigi: scadrà il 16 luglio

Attualità

Rimini

| 12:08 - 31 Marzo 2020

Planimetria ex Area Ghigi.

Il Comune di Rimini proroga il termine per la presentazione delle offerte del bando per l'individuazione dell'affidatario della concessione di progettazione, costruzione e gestione (finanza di progetto) per il completamento del centro sportivo per il gioco del calcio nell’area Ghigi.



Una proroga di 90 giorni del termine di scadenza per la presentazione delle offerte necessaria a causa dello stato di emergenza sanitaria mondiale e nazionale per COVID-19 e delle conseguenti limitazioni introdotte dalle normative che si sono succedute e hanno comportato la sospensione, con alcune eccezioni, di tutte le attività produttive industriali e commerciali. Una proroga di 90 giorni che farà slittare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del 16 luglio 2020.



Come noto, con questo percorso la Giunta andrà a dar soluzione a una complessa vicenda prefigurando un percorso per giungere al completamento e alla gestione del centro che sarebbe dovuto sorgere su impegno di un privato nell’area in questione, ma mai completato, e che ora sarà realizzato attraverso la concessione al privato della progettazione, della realizzazione e della sua gestione.



Una vicenda che nasce nel 2010 quando il Comune stipulò un contratto con la società Football Village Rimini concedendo la progettazione e la realizzazione di un centro sportivo per il calcio nell’Area Ghigi, dotato di sette campi, spogliatoi, servizi e parcheggio. La Football Village, dopo aver eseguito solo in parte le opere oggetto di contratto, a causa di problemi di natura economica interruppe i lavori abbandonando il cantiere e fu dichiarata fallita nel maggio del 2016.



Rientrata nella piena disponibilità delle aree al termine di un complesso percorso amministrativo e giuridico solo nel 2019, l’Amministrazione ha deciso di procedere ad un nuovo appalto, con affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione delle opere e della loro gestione, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta nel gennaio scorso.



Un progetto che prevede il completamento delle opere già eseguite dalla Football Village Rimini, con l'aggiunta di ulteriori interventi che serviranno ad offrire agli sportivi un centro capace di rispondere alle esigenze degli utenti. Il centro sarà quindi composto da un campo da calcio a 11 giocatori in erba naturale, tre campi a 11 in erba artificiale

omologabile LND, due campi da calcio a 8 in erba artificiale e un campo a 5 in erba artificiale. A supporto delle attività sui sette campi è presente un fabbricato destinato a spogliatoi che sarà sottoposto a ristrutturazione e sarà completato con un secondo comparto per spogliatoi dotati di servizi e docce. E’ prevista l’infermeria, la palestra, un punto per la ristorazione, negozi di articoli sportivi, uffici e reception, sala conferenze. Il centro sarà dotato di due parcheggi, di cui uno dotato di un importante impianto fotovoltaico già installato, due tribune, camminamenti e aree a verde e una pista dedicata al podismo. Alcuni degli interventi dovranno essere realizzati ex novo, altri invece sono già stati parzialmente realizzati, ma necessitano di essere completati, ristrutturati

o adeguati alle nuove normative dei fabbricati e campi da calcio.