"2020 Odissea sul divano" la nuova web series dei riminesi Photogenici

Attualità

Rimini

| 10:14 - 31 Marzo 2020

Marco Iannitello e Michele Abbondanza.

Un altro ottimo motivo per rinforzare l'hastag #restiamoincasa: I Photogenici. I comici riminesi Michele Abbondanza e Marco Iannitello, agguerriti in prima linea contro il Covid19. Con un'arma che di questi tempi farebbe piuttosto comodo a tutti: il buon umore.



Un nuovo progetto, dal titolo evocativo 2020: Odissea sul Divano. Tanto per omaggiare il celebre capolavoro di Stanley Kubrick. Dieci puntate prodotte insieme alla Filmintuscany di Michela Scolari, e in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, per un'inedita web series che, utilizzando la leva della satira, si pone come obiettivo quello di raccontare la nuova quotidianità al tempo del Covid19.



Scritto dal terzo socio del gruppo, l'autore Simone Bertozzi, il nuovo format de I Photogenici sarà realizzato con un carattere molto minimal, ovvero simulando una video chiamata tra i due protagonisti, già famosissimi sul web grazie ad una serie di sketch sulla chiusura dei locali storici della riviera romagnola.



I due attori, entrambi con più di 40 produzioni alle spalle tra cinema, teatro e televisione, si sono conosciuti solo qualche anno fa sul set degli spot del gruppo Giometti Cinema, diventando praticamente inseparabili.



"Speriamo di portare un po' di buon umore in questo periodo di grande incertezza, da cui si può evadere con la forza dell'immaginazione”, ha spiegato Simone Bertozzi. "Noi faremo il nostro, come abbiamo sempre fatto: proveremo a raccontare la realtà partendo da tutte quelle piccole abitudini quotidiane che questo domicilio forzato ha stravolto e lo faremo utilizzando i meccanismi più classici della comicità. L'autoironia è una medicina per l'anima”.



I video saranno pubblicati a partire da questa sera ogni martedì, giovedì e sabato, alle ore 17, sulla pagina de I Photogenici.