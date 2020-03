Vandali in azione a Misano, sede rugby danneggiata, rubati soldi per raccolta benefica

Cronaca

Misano Adriatico

| 07:43 - 31 Marzo 2020

La sede del rugby Misano devastata dai vandali.

Sono entrati nella sede della società sportiva e hanno buttato tutto per aria. Ignoti vandali hanno agito nella sede dell'Asd Misano Rugby facendo moltissimi danni: materiali distrutti, scritte sui muri. Hanno anche rubato dei soldi di una raccolta fondi per un ragazzino gravemente ammalato. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. E' stata sporta denuncia e le indagini sono in corso.

Tutta l'amarezza della società in un post su Facebook.



"Non abbiamo parole per descrivere l’amarezza nel vedere che, la nostra Club House è stata gratuitamgente devastata, solo per il gusto di spaccare tutto e bivaccare all’interno come porci.

Non sappiamo se è la bravata di un gruppo di ragazzini imbecilli (o probabilmente ragazzini lo siete e anche imbecilli), ma voi non sapete l'importanza di cosa avete distrutto!!!!.. il ritrovo di bambini e genitori, un punto d'appoggio per un gruppo e non di certo di imbecilli come voi! Stupidi e anche incoscienti, oltre il danno anche la beffa di aver rubato senza ritegno, soldi destinati ad una raccolta fondi, per un altro ragazzino probabilmente della vostra età, che però è gravemente ammalato.

Siete stati così intelligenti da lasciare anche dei soprannomi, forse non i vostri, ma tranquilli sempre utili per risalire a voi, infatti sono già in mano a chi di dovere!

Le forze dell’ordine sono state avvisate e la denuncia fatta.

Quindi occhio quando sentirete bussare alla vostra porta di casa.

Vi auguriamo tanta tanta fortuna, perché se per sbaglio saltano fuori i vostri nomi, iniziano anche i vostri dolori.

Le attrezzature sono da buttare e tanti altri danni ci avete fatto, ma una cosa è certa, noi ci rimettiamo in sesto, ma per voi non c’è 1 solo rimedio alla vostra indecenza! Vergognatevi!!

Nel rugby c'è il terzo tempo dove si festeggia, proprio come il vostro festino, solo che i nostri sono sempre meglio!

Ci avete piegato, ma non di certo spezzato!!!"