Covid 19, c’è chi passeggia, chi raccoglie asparagi e chi pesca: ancora 7 furbetti a spasso sanzionati

| 17:26 - 30 Marzo 2020

I controlli della forestale.

Continuano i controlli per il contenimento del Covid 19, le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio, nell’ambito del servizio di controllo ambientale, hanno individuato nei territori extraurbani, naturali o a vocazione agricola, numerose persone inadempienti.



Nella giornata di domenica il maggior numero delle infrazioni è stato registrato in Valconca.

I militari della Stazione CC Forestale di Morciano di Romagna hanno riscontrato, in comune di Montefiore Conca, sei situazioni di irregolarità.





LE SANZIONI



Un uomo ed una donna sono stati sanzionati, ognuno con un verbale di 533 € (per un totale di 1066: i due dopo aver parcheggiato la propria Panda in località Solfatara, provenendo da Montescudo, avevano fatto una passeggiata vista la bella giornata e il desiderio di uscire da casa; evidentemente le motivazioni non sono state ritenute idonee a giustificare la movimentazione verso altro comune. Ai due è stato contestato anche l’irregolare parcheggio dell’auto in area verde dove non è consentito ai sensi del Regolamento forestale per ulteriori 100 € di sanzione.



Un uomo a cavallo proveniente da San Clemente è stato fermato lungo il sentiero e sanzionato con un verbale di 533 nella stessa località della Solfatara. L’uomo si è giustificato dicendo che era la prima volta che usciva; ferma restando l’inadeguatezza della motivazione i militari avevano già notato nei giorni precedenti lo stesso uomo a cavallo nonostante i divieti.



Lungo il fiume Conca è stato sanzionato un cittadino rumeno che, con la canna da pesca, stava per lanciare l’amo. La sanzione applicata è stata di 553 €.



In zona “Carboniano”, nel comune di Gemmano, due motorini sono stati parcheggiati da alcuni ragazzi che sono riusciti a non farsi vedere dai militari; si risalirà comunque alla loro identità tramite la targa dei motocicli. Ad entrambi verrà applicata la sanzione di 533 €.



Infine un signore settantacinquenne proveniente da Borghi in Provincia di Forlì-Cesena è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali di Novafeltria a raccogliere asparagi selvatici in località Uffogliano. L’uomo che è stato spedito immediatamente a casa in quanto ha giustificato la sua presenza con il fatto che era uscito per andare a fare la spesa e trovandosi nel bosco aveva approfittato per raccogliere qualche cosa. Anche in questo caso l’attività è stata sanzionata con un verbale di 533€.





I NUMERI DELLA GIORNATA DI DOMENICA



Complessivamente, nella giornata di domenica nel comune di Morciano di Romagna, i Carabinieri Forestali hanno osservato con preoccupazione troppe persone in giro per la strade tutte insieme. Avvisato, il Sindaco di Morciano di Romagna, ha inviato una pattuglia della Polizia Municipale.

Complessivamente I Carabinieri Forestali hanno elevato in Valconca 7 verbali per un totale 3298 €.

Più in linea con le aspettative della norme di contenimento, la situazione nel resto della provincia con meno persone trovate nei parchi e nelle aree forestali della Valmarecchia; le persone controllate hanno dichiarato legittime motivazioni e si trovavano non lontane dal proprio domicilio.



Dalla giornata di oggi lunedì 30 marzo, anche i Carabinieri Forestali saranno impegnati con due pattuglie giornaliere destinate al controllo dei posti di blocco.