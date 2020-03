Altri blocchi stradali a Coriano per agevolare i controlli anti Coronavirus: ecco le strade Deroga per i residenti e per chi dovrà spostarsi per motivi di comprovata necessità

Attualità Coriano | 16:55 - 30 Marzo 2020 Nuovi blocchi stradali nel territorio del Comune di Coriano con interdizione totale alla circolazione, anche per limitare al minimo gli spostamenti e massimizzare i controlli anti Coronavirus. I percorsi sono stati individuati con l'ausilio dell'agenzia regionale Sicurezza territoriale di concerto con il servizio Area Romagna della Protezione civile.



Ecco i nuovi blocchi:

Su via Parco del Marano nelle intersezioni con le vie Trombetta, Vecciano, Guado di Vallecchio, Ranco, fatta eccezione per alcuni residenti che vanno in deroga;



Su via Bruscheto all'intersezione con via Bruschetto



su via della Badia in prossimità dell’intersezione con via Raibano



su via Scaricalasino al confine comunale



su via Raibano all'altezza del ponticello



su via Stracciarino all’intersezione con via Serra e via Vigne



su via Armellini all’intersezione con la provinciale 50



su via Rio Melo all’intersezione con via Maranello



via Puglie strada provinciale 50 all’intersezione con via Misano Adriatico

A coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza, domicilio o dimora di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione delle comprovate ragioni dello spostamento; il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorioLa presente ordinanza sindacale annulla e sostituisce l’ordinanza nr. 10 del 22 marzo.Sono comunque fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM del 22 marzo.