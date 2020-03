Il sindaco Tosi in visita all'Ospedale ‘Ceccarini’ per sostenere medici e infermieri

Attualità

Riccione

| 15:43 - 30 Marzo 2020

Il sincaco Tosi con l'equipe del Ceccarini.

Il sindaco Renata Tosi, ha visitato l’ Ospedale “Ceccarini” portando un segno di vicinanza a tutti, medici, infermieri e operatori Oss che in questo momento stanno affrontando uno sforzo eccezionale sia in termini organizzativi che operativi per la cura dei malati Covid-19. Il primo cittadino è stata invitata dal direttore sanitario dell’Ospedale Ceccarini di Riccione, la dottoressa Bianca Caruso.



“Ho colto l’invito della dottoressa Caruso – afferma Tosi - con molto piacere perché è importante testimoniare la nostra gratitudine a chi si sta battendo per la salute dei cittadini, con senso di sacrificio oltre ogni immaginazione. Volevo manifestare loro la nostra comprensione, la nostra amicizia e vicinanza, dimostrando con coraggio e orgoglio che la città c’è”. Il sindaco accompagnata dalla direttrice sanitaria ha visitato il Pronto Soccorso del Ceccarini dove sono state organizzate due diverse corsie per permettere un accesso ai servizi ospedalieri separato ai pazienti Covid-19 dagli altri utenti. I reparti di Medicina, di Oculistica e di Ortopedia presso l’Ospedale Ceccarini sono stati trasformati in reparti Covid-19 dove attualmente sono in degenza pazienti con sintomi che non richiedono il ricovero in Terapia Intensiva, che nel caso invece vengono trasferiti agli Infermi di Rimini. Resta operativa al Ceccarini infatti l’Intensiva per i malati non affetti da Covid-19. “La sensazione generale è che la situazione, grazie alle misure di contenimento rigide, stia migliorando - ha commentato il sindaco Tosi -, nonostante rimanga la preoccupazione per la mancanza di presidi. Tutti i medici e ancora più infermieri e personale di assistenza sanitaria ausiliare, si stanno sottoponendo a turni massacranti per darsi il cambio soprattutto per le notti nei reparti Covid”.



Due i chirurghi del Ceccarini si sono ammalati e sostituiti da colleghi provenienti dalle strutture di Forlì. “Vorrei esprimere il nostro grazie, il grazie della nostra comunità ai medici e a tutti questi professionisti che rischiano per noi anche la salute - ha detto il sindaco -. Non bastano più le parole, oggi, per dimostrare la nostra gratitudine nei loro confronti. Sono sicura che nessuno di noi riccionesi, quando l’emergenza sarà finita dimenticherà il loro impegno e quando sarà finalmente possibile la nostra comunità saprà rendere merito e riconoscimento al lavoro svolto”.



“Grazie al Sindaco per la gradita visita al Ceccarini. Grazie soprattutto per il supporto fondamentale della Città di Riccione in questi difficili momenti. Ce la faremo anzi in Romagnolo #ailafasem”. Ha scritto su Facebook pubblicando la foto della visita di questa mattina, il dottor Andrea Lucchi.