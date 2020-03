Emergenza covid-19 sul Titano: ai Centri Salute solo se strettamente necessario

Attualità

| 15:05 - 30 Marzo 2020

L'ospedale di Stato di San Marino.

In applicazione alle misure urgenti di contenimento da COVID-19, ai cittadini di San Marino è richiesto di limitare la circolazione degli utenti presso i Centri per la Salute.



Per tali motivi dal 12 marzo è stato cambiata la modalità di richiesta della ricetta medica, che consente a tutti gli assistiti che necessitano della prescrizione di un farmaco di richiedere la ricetta contattando telefonicamente il numero del proprio medico curante. Sarà poi sufficiente recarsi direttamente in farmacia per il ritiro del farmaco comunicando il numero identificativo fornito dal medico.



Si raccomanda inoltre di non recarsi al Centro per la Salute per consegnare al proprio medico l’esito di esami o di indagini diagnostiche, ma di contattarlo telefonicamente per avere un consulto visto che i referti sono registrati nella cartella elettronica personale e accessibile dal proprio curante.



Durante il permanere dell’emergenza da COVID-19, tutt’ora in corso, permane la disposizione di recarsi ai Centri per la Salute solo per comprovate esigenze mediche e, nel caso di dubbio, di contattare telefonicamente il proprio Centro di riferimento per ricevere indicazioni sulla necessità o meno di recarvisi direttamente.