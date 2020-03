Addio a Maria Antonietta Muccioli, San Patrignano in lutto per la morte della vedova Muccioli

Attualità

| 14:09 - 30 Marzo 2020

Maria Antonietta Cappelli si è spenta ieri a 86 anni.

È morta all'età di 86 anni Maria Antonietta Cappelli, vedova del fondatore della comunità di San Patrignano a Rimini Vincenzo Muccioli. Lo annuncia con estremo dolore il figlio Andrea in uno sfogo affidato a Facebook.



"Dovrei essere contento, questa notte ti sei finalmente liberata di quell’involucro accartocciato e stanco. La condanna ricevuta è ormai estinta, Probabilmente stai già tendendo la mano verso il tuo Vi’ e insieme al babbo troverai la tua cara Dida. Immagino voi tre insieme e un po’ vi invidio. Noi quaggiù ci troviamo calati in questo immenso vuoto, in questo tempo dilatato e fermo, come una bonaccia densa di nebbie malate, che ti costringono a tenere le vele ammainate e ti impediscono l’orizzonte. Guidateci con l’immensa generosità del vostro cuore, aiutateci a ritrovare una rotta sicura, che possa farci condividere il reso del nostro viaggio, che sappia davvero ritrovarci come fratelli".