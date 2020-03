Emergenza Covid, contributi per i buoni spesa: ecco le cifre Comune per Comune

Attualità

Rimini

| 13:18 - 30 Marzo 2020

A Rimini arriveranno 866.501 euro.

Sono in arrivo i soldi per combattere la carenza di cibo con pacchi alimentari e buoni spesa per le persone più in difficoltà. E’ stata firmata domenica sera l’ordinanza della Protezione civile che stanzia 400 milioni per l’emergenza alimentare. Nell’elenco pubblicato nella foto gallery, i fondi, 2 milioni, spettanti a ogni Comune Riminese. Il denaro sarà così ripartito: l'80% del totale, cioè 320 milioni, è suddiviso in proporzione alla popolazione residente di ogni comune. Le cifre sono state calcolate in base alla popolazione residente. Al Comune di Rimini arriveranno 866.501 euro, 203.299 a Riccione, 136393,99 a Santarcangelo di Romagna, 46088,93 a Novafeltria.