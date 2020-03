Coronavirus: rivisto l'assetto dirigenziale del Comune di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:57 - 30 Marzo 2020

Uffici comunali di Santarcangelo di Romagna.

L’emergenza coronavirus porta l’Amministrazione comunale a rivedere l’assetto dirigenziale determinato a seguito del concorso per la copertura del posto da dirigente del Settore Amministrazione.



Primo candidato in graduatoria, la dottoressa Marta Bassi (residente in provincia di Genova), avrebbe infatti dovuto prendere servizio presso il Comune di Santarcangelo a partire dal prossimo 1° aprile. Tuttavia la stessa Bassi – non potendo assicurare la permanenza in servizio presso il Comune di Santarcangelo a seguito dei provvedimenti assunti a livello nazionale in merito al contenimento della diffusione del Covid-19 e al conseguente periodo di incertezza che si è venuto a determinare – ha richiesto all’Amministrazione comunale di Santarcangelo e al Comune di Chiavari (provincia di Genova) di raggiungere un accordo circa l’utilizzo congiunto della graduatoria del concorso.



Valutata la necessità di garantire la piena ed urgente operatività della struttura comunale soprattutto in un momento di emergenza come quello attuale, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo – potendosi avvalere delle competenze e della capacità professionale dimostrate dal dottor Enrico Giovanardi, risultato secondo nella graduatoria per la copertura del posto da dirigente del Settore Amministrazione, e già assunto presso l’Unione di Comuni Valmarecchia dove in parte continuerà a prestare servizio – ha ritenuto di autorizzare il Comune di Chiavari ad utilizzare la graduatoria ai fini dell’assunzione della candidata risultata prima in graduatoria.



Una laurea in economia e commercio e una lunga esperienza in materia di controllo di gestione e dei sistemi informativi, il dottor Enrico Giovanardi – residente in provincia di Ravenna – ha ricoperto il ruolo di direttore e direttore generale in diverse strutture di servizi alla persona e Ipab.