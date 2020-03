Coronavirus Rimini, turismo in crisi: operatori balneari molto ansiosi

Attualità

Rimini

| 12:44 - 30 Marzo 2020

Nel riquadro Mauro Vanni, presidente cooperativa operatori di spiaggia di Rimini e gestore del bagno 62.

Operatori balneari con il fiato sospeso a Rimini per l'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Una tragedia dal punto di vista umano, sociale e sanitario che rischia di ripercuotersi pesantemente anche sull'economia locale. La stagione balneare è alle porte ma ancora non ci sono certezze. Si potrà ripartire a "ranghi ridotti"? Oppure anche il turismo estivo sconterà in modo pesante la difficile situazione.

"La categoria è molto preoccupata" dice Mauro Vanni presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud (in audio la sua intervista) "se entro il mese di maggio piano piano riusciamo a tornare alla normalità in qualche modo salveremo la stagione ,ma sicuramente non sarà una buona stagione dal punto di vista economico. Sarà più complicata se la cosa si protrae anche a giugno."