Bellaria, vicinanza a chi lotta contro il Covid19: bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio

| 12:31 - 30 Marzo 2020

Nella giornata di martedì 31 marzo, la Città di Bellaria Igea Marina vivrà un momento di raccoglimento: in segno di lutto per le tante vittime registrate drammaticamente nell'intero Paese in questo periodo, e un gesto di vicinanza verso le famiglie e le comunità più colpite.



Un'iniziativa lanciata inizialmente dal presidente della Provincia di Bergamo, uno dei territori più martoriati, Gianfranco Gafforelli e sostenuta dal presidente dell’Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro. L'Amministrazione Comunale ne ha raccolto l'invito e alle 12.00 il Sindaco Filippo Giorgetti sarà di fronte al Municipio, con indosso la fascia tricolore ed al cospetto delle bandiere esposte a mezz'asta, per osservare un minuto si silenzio. "Un momento di raccoglimento a cui davvero vorrei che ognuno, ogni famiglia, partecipasse con un pensiero dalla propria abitazione: per abbracciarci idealmente, per onorare il sacrificio di operatori sanitari e volontari, e stringerci attorno a quel senso di comunità che, in modo così forte, la nostra città sta riaffermando in questo periodo. Ma soprattutto", aggiunge, "per ricordare i nostri defunti e non fare sentire soli coloro che hanno perso i propri cari in questo periodo, non solo a causa del covid-19, senza potergli consegnare un rito funebre di saluto comunitario. Siamo consapevoli dell'ulteriore sacrificio emotivo richiesto, oggi, a chi già vive il dolore di una perdita."





Il tricolore italiano sventolerà quindi a mezz'asta di fronte alla residenza comunale di piazza del Popolo. I cui uffici saranno operativi e contattabili a partire dalle 10.30, per consentire una nuova opera di disinfezione straordinaria condotta da Anthea. Un intervento di carattere precauzionale che replicherà quello avvenuto la scorsa settimana e, analogamente al precedente, vedrà interessati in questi giorni anche la sede del Comando di Polizia Locale, la Biblioteca “Alfredo Panzini” ed i mezzi comunali.