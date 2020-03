Coronavirus, in provincia di Pesaro tornano a crescere i contagi e i morti

Attualità

Pesaro

| 10:44 - 30 Marzo 2020

Panorama di Pesaro.

Tornano ad aumentare i contagi e nello stesso tempo anche i morti nella provincia di Pesaro. A conti fatti, un pomeriggio di certo non piacevole quello di ieri dove alle ore 18, come da prassi, sono stati comunicati i dati ufficiali della giornata. In totale sono 1.577 gli infetti nel pesarese con un incremento di 70 unità rispetto al bollettino del giorno prima, (nel precedente aggiornamento erano stati 32 casi in più). Alto purtroppo il numero dei decessi che ieri ha fatto registrare 13 vittime che porta il totale a 255. Sono 12 i guariti, due in più, 155 i dimessi. A Pesaro 2.669 persone in isolamento domiciliare, di cui 275 operatori sanitari.