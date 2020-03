Rimini: pm10 alle stelle, il Coronavirus non taglia lo smog

| 09:49 - 30 Marzo 2020

Non si fanno sentire sulla qualità dell'aria gli effetti dello stop alle auto e attività. Dopo alcuni giorni di calo, sabato sono esplosi, in Emilia-Romagna i valori delle Pm10. Sono stati infatti registrati ben 140 microgrammi per metro cubo a Rimini, 133 a Savignano sul Rubicone, 117 a Ravenna, 112 a Imola, 110 a Faenza e Ferrara. Gli esperti precisano che si tratta di "valori elevatissimi e inusuali, soprattutto a fine marzo.



Secondo l'Arpae, la causa più probabile dell'impennata dei valori - registrata anche nelle altre regione del Nord - sembra essere un trasporto a grande scala proveniente da Est. Da sabato infatti, grandi masse d'aria particolarmente ricche di polveri sono arrivate sull’Emilia-Romagna provenienti dall’area del Mar Caspio", rileva ArpaEr.