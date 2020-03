Dopo il sole di domenica, torna il freddo. Neve sull'entroterra riminese

Attualità

Rimini

| 18:42 - 29 Marzo 2020

La nevicata dei giorni scorsi a Novafeltria.

Una discesa di aria fredda determinerà nel riminese un aumento dell'instabilità nelle giornate di Lunedì 30 e Martedì 31 Marzo.

Inizialmente l'instabilità sarà perlopiù legata a rovesci localizzati, per poi assumere carattere diffuso tra la notte e la mattinata di Martedì. Torna la neve sui rilievi dai 300-400 metri di quota. Deciso calo termico con temperature sotto la media del periodo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 29/03/2020 ore 17:30



Lunedì 30 Marzo 2020



Avvisi: Allerta gialla di Protezione Civile per stato del mare.

Stato del cielo: Nuvolosità in aumento nel corso della mattinata con nubi irregolari e cielo che diverrà nuvoloso nel pomeriggio. Fino a molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti al mattino, formazione di rovesci pomeridiani anche a carattere temporalesco sui rilievi; essi tenderanno a muovere gradualmente verso le colline e la pianura, mentre rimarrà più a margine la costa. Intensificazione dell’instabilità nelle ore serali e notturne verso Martedì. Quota neve in calo in serata, fin sui 700-800 metri.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra +4°C e +7°C, massime comprese tra +11°C e +14°C.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali; localmente forti da Nord-Est lungo la costa tra pomeriggio e sera.

Mare: moto ondoso in repentino aumento con mare fino a molto mosso; localmente agitato al largo.

Attendibilità: alta.



Martedì 31 Marzo 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto al mattino. Progressive schiarite tra pomeriggio e serata con cielo da nuvoloso a poco nuvoloso.

Precipitazioni: deboli/moderate tra notte e mattinata, maggiormente concentrate a ridosso dei rilievi. Neve oltre i 300-400 metri, ma con temporanee fioccate possibili fin sui 100-200 metri in presenza di fenomeni temporaneamente più consistenti. Attenuazione dal tardo mattino con esaurimento nel pomeriggio.

Temperature: in diminuzione: minime comprese tra -1°C e +5°C, massime comprese tra +4°C e +7°C.

Venti: moderati da Nord-Est con temporanei rinforzi lungo la costa.

Mare: localmente agitato nella notte, da molto mosso a mosso nel corso della giornata.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 1 Aprile 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra -3°C e +4°C, in lieve aumento nei valori massimi, compresi tra +5°C e +9°C

Venti: moderati dai quadranti orientali al mattino in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: da molto mosso a mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: La settimana sembra poter proseguire all’insegna di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. Qualche nube in transito Venerdì. Temperature minime ancora fresche specie Giovedì, mentre i valori massimi vedranno un progressivo rialzo, portandosi su valori prossimi alla media del periodo.

