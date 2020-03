Bellaria Igea Marina, Protezione civile in azione per portare la spesa a domicilio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:43 - 29 Marzo 2020

Spesa a domicilio con l'aiuto della protezione civile di Bellaria Igea Marina, foto Alessia Bocchini.

In questi giorni di emergenza, per la diffusione di contagi da Coronavirus, è serrato l'impegno dell'associazione di Protezione Civile Nucleo Sommozzatori Gigi Tagliani di Bellaria Igea Marina. I volontari sono impegnati in primo luogo nella consegna della spesa e dei farmaci alle persone anziane, impossibilitate a uscire di casa, sole e affette da fragilità. Si sono occupati anche della consegna di alcune mascherine a persone individuate dai servizi sociali del Comune. La protezione civile, impegnata nell'attività di assistenza alle persone, provvede anche alla diffusione nel territorio degli audio messaggi che invitano al rispetto delle norme previste dalla legge per contenere i contagi da Covid-19, utilizzando automobili e altoparlanti; infine è svolta anche un'attività di monitoraggio del territorio e dei parchi, con segnalazioni alla Polizia Municipale, e di presidio dei varchi istituiti sul confine a seguito delle ultime restrizioni.