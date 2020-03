Coronavirus: San Marino, due nuovi decessi. Ma calano le degenze ospedaliere e crescono i guariti

Attualità

| 12:42 - 29 Marzo 2020

Il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 a oggi (domenica 29 marzo): sono 193 i casi positivi in trattamento, 58 i ricoverati all'ospedale di San Marino, sedici in terapia intensiva (6 donne e 10 uomini), 42 nelle degenze di isolamento con sintomi moderati (19 donne e 23 uomini). In totale sono 135 le persone in isolamento a domicilio (60 donne e 75 uomini). I decessi salgono a 24, a seguito della scomparsa di un 71enne e di un 87enne. I guariti raddoppiano (12), 83 i dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche. Infine i tamponi in attesa di essere verificati sono 16.