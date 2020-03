San Leo: accordo con San Marino per i residenti di Montemaggio e dintorni per gli spostamenti

Attualità

San Leo

| 11:51 - 29 Marzo 2020

Considerata la particolare situazione geografica della frazione di Montemaggio del comune di San Leo confinante con la Repubblica di San Marino è stato sottoscritto un accordo speciale con la Segreteria Affari Esteri dell’antica Repubblica e il coinvolgimento della Polizia Civile per consentire ai residenti di accedere al Titano per i servizi di stretta necessità.





“L’accordo – spiega il sindaco Leonardo Bindi- prevede che i cittadini che abbiano comprovato bisogno di raggiungere Chiesanuova facciano richiesta in municipio e noi invieremo la comunicazione alle autorità sammarinesi. Ovviamente l’accesso è soggetto a una serie di prescrizioni e gli interessati dovranno essere muniti di autocertificazione da consegnare agli agenti al varco”. “Un rappresentante di ogni famiglia è autorizzato a oltrepassare il confine per l’approvvigionamento di generi alimentari, medicinali e carburanti. In questo modo si risponde al meglio allo spirito delle norme italiane e sammarinesi che consentono di uscire fuori territorio per i servizi di prima necessità quando si trovino più vicini alla propria abitazione”.