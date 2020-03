Arrivano i miliardi per i Comuni, 400 milioni per persone che non hanno soldi

Attualità

Nazionale

| 10:19 - 29 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con il Ministro dell'economia e finanze, Roberto Gualtieri.

Un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni, più 400 milioni vincolati per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa, annuncia il premier Conte, che sottolinea: "Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c'è". Gualtieri spiega che il bonus di 600 euro per chi non ha fonte di reddito sarà reso rapido e fruibile dal primo aprile. Firmato il decreto con le modalità di attribuzione del fondo per i professionisti e autonomi, l'indennizzo è di 600 euro per marzo. Lamorgese avverte: "Non tollereremo azioni illegali".