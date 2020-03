La ditta di abbigliamento riminese Numero 00 dona mascherine ad associazioni ed enti riminesi

Attualità

Rimini

| 17:39 - 28 Marzo 2020

Logo dell'iniziativa.

La ditta di abbigliamento riminese Numero 00 ha deciso di scendere in campo e dare il suo contributo nella lotta alla diffusione di contagi da Coronavirus. Il brand Made in Italy ha attivato una prima produzione di 5000 mascherine realizzate in TNT da donare alle associazioni e agli enti impegnati nell’emergenza che al momento sono privi delle adeguate protezioni. Chi è interessato può fare richiesta mandando una mail ad info@numero00.it. Un piccolo, ma importante gesto che il giovane designer Valerio Farina ed il suo team hanno deciso di fare per sostenere l'Italia in questo momento difficile. Inoltre, fino alla fine della quarantena, parte dei ricavati ottenuti dai capi SS20 venduti sul sito del brand verranno devoluti in beneficienza ad una delle strutture sanitarie di Rimini che sta combattendo contro il Coronavirus.