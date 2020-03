Coronavirus Rimini: lieve calo contagiati, i dati della giornata di sabato

Attualità

Rimini

| 17:28 - 28 Marzo 2020

In totale 1323 contagiati nel riminese.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini



Salgono a 1323 i contagiati da Coronavirus nel riminese, 59 in più rispetto a ieri (venerdì 27 marzo). I decessi registrati nel riminese nelle ultime 24 ore sono purtroppo sei in più, per un totale di 85 dall'inizio dell'epidemia. Tra i 1323 sono conteggiati anche dei non residenti, la cui diagnosi di positività è stata fatta nelle strutture del riminese.



Il dato di giornata che più balza all’occhio è il repentino aumento di casi a Rimini, con 41 in più in un solo giorno a fronte di un totale di 452 positivi. Il comune di Cattolica fa registrare 10 casi per un totale di 172 positivi. Continua a crescere Riccione: altri 7 positivi per un totale di 171. San Giovanni in Marignano ha invece 5 casi in più di ieri. Sono 38 i positivi a Santarcangelo di Romagna (+1). Un caso in più anche a Bellaria Igea Marina e Verucchio.



La nota della Predettura di Rimini



In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Sono 4 le nuovi guarigioni cliniche di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus. Sono tre pazienti di sesso maschile e 1 donna. I pazienti attualmente guariti risultano essere nel complesso 32. A questa notizia si aggiungono oltre 20 altre persone uscite dalla quarantena, che portano il totale complessivo a circa 370.



Restano attualmente in isolamento domiciliare circa 1.850 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.



Per ciò che riguarda l’evoluzione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 59, comunicati dalla Regione, 56 dei quali residenti in provincia di Rimini e gli altri 3 fuori provincia.



Il totale si attesta su 1.323 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 1.256 residenti in provincia e 67 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.



Per quanto riguarda il dato odierno, dei 56 residenti in provincia, 21 sono maschi e 35 femmine. Sempre di questi pazienti, 39 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 17 ricoverati, di cui uno in Terapia intensiva.



Per quanto riguarda i decessi, oggi se ne registrano 6: 3 di pazienti di Rimini (un uomo di 78 anni e due donne di 70 e 90 anni); 1 paziente di sesso femminile di 98 anni residente a cattolica, una paziente di Riccione di 85 anni e una donna di San Clemente di 92 anni.



Dati complessivi aggiornati



Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.



I contagiati totali nei Comuni della provincia (dati della Prefettura di Rimini)



Rimini 452Cattolica 172Riccione 171Misano Adriatico 94San Giovanni in Marignano 101Santarcangelo di Romagna 38San Clemente 29Montescudo-Monte Colombo 27Morciano di Romagna 27Coriano 42Novafeltria 23Bellaria Igea Marina 20Saludecio 13Verucchio 15Pennabilli 9Mondaino 8San Leo 7Montefiore Conca 5Gemmano 4Montegridolfo 5Talamello 3Poggio Torriana 4Maiolo 2Sant’Agata Feltria 1TOTALE 1.272