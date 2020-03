Rimini, il dopo coronavirus: il Comune lancerà una pagina Facebook per raccogliere idee e strategie

Attualità

Il Comune di Rimini aprirà nei prossimi giorni una pagina Facebook: "Futuro in remoto. Rimini oltre il virus". Si tratta di un gruppo nel quale potranno essere condivise idee per il futuro della città. L'iniziativa è a cura del piano strategico di Rimini ed è stata annunciata in una nota dal sindaco Andrea Gnassi. «La necessità di pensare al dopo, pur nell'incertezza assoluta dal "quando sarà", diventa stringente, soprattutto per un territorio come il nostro che vive di relazioni tra persone, il primo patrimonio intaccato dal virus». Gnassi evidenzia soprattutto le conseguenze drammatiche per l'industria turistica. Il gruppo Facebook diventerà quindi luogo di discussione nel quale saranno coinvolti piano strategico, mondo economico, politico, sindacale e sociale.