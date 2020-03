Per il Palazzo dei Congressi di Riccione un 2019 da record

Attualità

Riccione

| 12:58 - 28 Marzo 2020

Il Palazzo dei Congressi di Riccione durante Cine - Giornate estive di cinema.

Il 2019 quindi attesta il migliore risultato in termini assoluti di fatturato, con un Bilancio che chiude con un più 12%, stabilendo il nuovo miglior anno in termini d'attività svolta dal Palazzo dei Congressi di Riccione con appunto un maggior fatturato, un maggior numero di eventi, e un maggior numero di giornate di occupazione. Nel 2019 al Palazzo dei Congressi di Riccione si sono tenuti 90 eventi, di cui 44 convention e 43 congressi e tre eventi extra, per un numero di presenze complessive che supera gli 84 mila partecipanti. Degli eventi ospitati 30 quelli totalmente nuovi per un totale di 216 giornate di utilizzo lorde della struttura. Il mercato aziendale è quello in espansione con più richieste e quello che riveste anche un interesse crescente per posizionare il Palazzo dei Congressi a livello internazionale. Nel 2019, in accordo con il Comune di Riccione socio di maggioranza e proprietario dell'immobile, sono stati terminati diversi lavori di manutenzione e sistemazione, tra cui quelli per i bagni al secondo piano. Tutti i lavori sono già stati interamente pagati. I dati definitivi saranno presentati, dal presidente del Consiglio di Amministrazione, Eleonora Bergamaschi, all'Assemblea dei Soci del Palas, prevista alla fine di aprile.



"Adeguare continuamente la struttura alle esigenze del mercato, e presentarla sempre al meglio in fatto di accoglienza - scrive in una nota il sindaco Renata Tosi - è un'esigenza che il Comune di Riccione ha colto e che ha approvato come socio di maggioranza per alzare sempre di più l'asticella della qualità. Restiamo infatti convinti che il Palas rappresenti una risorsa che, adeguatamente specializzata e posizionata sul mercato nazionale e internazionale, deve far crescere non solo il numero degli arrivi sul territorio riccionese, ma anche la qualità di questi in fatto di capacità di spesa per tutto l'indotto. In questo senso il Palazzo dei Congressi non può fare eccezione rispetto al contesto in cui lavora e cresce, cioè una Riccione che offre strutture ricettive di alto livello, ristorazione di qualità nel quadro complessivo di una città che ha intrapreso un importante cammino di qualificazione estetica e funzionali dei suoi spazi".