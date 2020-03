Basket C Silver, la Fip: il campionato termina qui. Il Bellaria si interroga sul futuro

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:13 - 28 Marzo 2020

La squadra del Bellaria Basket (Foto Sgroi).



Il campionato regionale di serie C Silver è terminato. La decisione è stata assunta dal presidente federale Giovanni Petrucci e comunicata con una lettera inviata a: Consiglio federale, al Presidente CIA, al Presidente CNA, alla Rappresentante della Consulta, al Coordinatore delle attività del Settore Agonistico, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Presidenti e Delegati Comitati .

“Egregi tutti, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico – scrive Petrucci - ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali”.

Il Bellaria Basket, matricola del campionato, ha chiuso la stagione alla quinta giornata di ritorno con la sconfitta casalinga contro il Rubiera (61-65): era il 22 febbraio. In classifica ha squadra di Andrea Maghelli era all’ottavo posto a 22 punti alla pari della Santarcangiolese.

“La decisione della Fip è giusta pur provocando amarezza in tutte le società e addetti ai lavori, del resto la situazione sanitaria non permetterà ancora per qualche tempo l’attività sportiva - commenta il presidente Paolo Borghesi – Per quanto ci riguarda siamo molto dispiaciuti per questo stop in quanto stavamo togliendoci delle soddisfazioni sia con la prima squadra alla sua prima stagione in serie C Silver sia a livello giovanile. La salvezza era ormai in pugno e si sarebbe potuto aspirare forse ai playoff”.

Presidente Borghesi, quale sarà il futuro del Bellaria Basket?

“L’attività del settore giovanile riprenderà appena ci sarà il via libera per il ritorno in palestra; le squadre ricominceranno ad allenarsi, in estate se non ci saranno ostacoli di natura sanitaria saranno organizzati tornei e camp per recuperare almeno in parte il tempo perduto . Del resto l’attività giovanile è l’anima di un club e noi crediamo nel lavoro intrapreso dai nostri tecnici”.

Per quanto riguarda la prima squadra?

“Ogni valutazione è sospesa in questo momento. Quando la situazione si sarà normalizzata affronteremo l’argomento: dipenderà da come sarà la situazione economica, l’impegno che potranno garantire i nostri sponsor. Una cosa è certa: lo sport e in questo caso il basket ci aiuterà a dimenticare”.