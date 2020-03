Bellaria: da lunedi' attivazione dello smart working per il personale di Piazza del Popolo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:05 - 28 Marzo 2020

Smart working.

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha definito, a partire da lunedì 30 marzo, l’avvio dello smart working per il personale dipendente di piazza del Popolo; un provvedimento che prevede anche l’attivazione di una decina di postazioni per il telelavoro vero e proprio, che letteralmente consentirà di trasferire nella postazione domestica il proprio ufficio in tutte le sue componenti applicative e informatiche.



Una misura che intende nel complesso favorire il “lavoro agile”, con la volontà di tutelare tanto i dipendenti quanto la continuità dei servizi: affinchè tutta la macchina pubblica comunale resti efficiente e vicina al cittadino, anche oltre quei servizi minimi e indispensabili che in questo periodo sono sempre stati, comunque, garantiti.