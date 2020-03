Attualità

| 08:33 - 28 Marzo 2020

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre il 3 aprile" per la riapertura delle scuole. Lo ha detto la ministra Azzolina sottolineando che "notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento. Non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto: e le strutture scolastiche non sono idonee".