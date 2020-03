Coronavirus: a Rimini crescita importante, più 75 casi. Il totale sale a 1264

Attualità

Rimini

| 17:51 - 27 Marzo 2020

I decessi registrati nel riminese nelle ultime 24 ore sono purtroppo 5 in più.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini



Salgono a 1264 i contagiati da Coronavirus nel riminese, 75 in più rispetto a ieri (giovedì 26 marzo). I decessi registrati nel riminese nelle ultime 24 ore sono purtroppo 5 in più. Si tratta di 4 pazienti di sesso maschile di 77, 79, e 2 di 80 anni; una paziente di sesso femminile di 84 anni. Il totale è di 79 decessi dall'inizio dell'epidemia. Tra i 1264 sono conteggiati anche dei non residenti, la cui diagnosi di positività è stata fatta nelle strutture del riminese.



Comune per Comune



Il comune di Rimini fa registrare in più 9 casi per un totale di 411 positivi. Continua a crescere Riccione, uno dei territori in percentuale più colpiti della provincia: altri 9 positivi per un totale di 164. Cattolica ha invece 162 casi, 3 in più di giovedì. Sono 96 i positivi totali a San Giovanni in Marignano (+4), altra zona molto segnata dalla pandemia. Tre casi in più a Verucchio per un totale di 14; 2 casi in più anche a Morciano di Romagna, Coriano, San Leo e Novafeltria. L’unico territorio libero dal contagio e il comune di Casteldelci.





I contagiati totali nei Comuni della provincia (dati della Prefettura di Rimini)



Rimini 411Cattolica 162Riccione 164Misano Adriatico 92San Giovanni in Marignano 96Santarcangelo di Romagna 37San Clemente 29Coriano 27Montescudo-Monte Colombo 26Morciano di Romagna 26Novafeltria 23Bellaria Igea Marina 19Verucchio 14Saludecio 13Pennabilli 9Mondaino 8San Leo 7Montefiore Conca 5Montegridolfo 5Gemmano 4Talamello 3Poggio Torriana 3Maiolo 2Sant’Agata Feltria 1