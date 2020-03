Anche il gruppo Teddy partecipa alla raccolta fondi per l'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:59 - 27 Marzo 2020

Emma e Vittorio Tadei.

«Abbiamo aderito come Fondazione Gigi Tadei all'invito di Confindustria Romagna, perché vogliamo fare la nostra parte, vogliamo aiutare a superare questa emergenza, perché mai come in questo momento non possiamo smettere di interessarci agli altri», dichiara Emma Tadei, presidente della Fondazione Gigi Tadei e azionista del Gruppo Teddy.



I fondi devoluti, attraverso la raccolta fondi di Confindustria Romagna, serviranno per contribuire all'allestimento del 5° e 6° piano del reparto DEA/ Malattie Infettive, che accoglie persone positive al COVID-19.



La Fondazione Gigi Tadei, voluta da Vittorio Tadei in memoria del figlio Luigi, sostiene realtà sociali nel territorio riminese e all'estero, proseguendo il sogno di Vittorio di impiegare ogni anno un parte degli utili netti di Teddy per aiutare i più deboli attraverso opere sociali sia in Italia che all'estero.