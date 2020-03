Covid-19: Morciano stanzia 5000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà a fare la spesa

Attualità

Morciano di Romagna

| 15:02 - 27 Marzo 2020

Il sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti.

Comune di Morciano di Romagna e Caritas in campo contro le difficoltà economiche del momento

Al fine di dare immediato riscontro alle esigenze delle categorie economicamente più disagiate, il Comune di Morciano, sentito anche il comune di San Clemente il quale agirà analogamente sul proprio territorio, rafforza il ruolo di collaborazione con la Caritas ed il centro d'ascolto morcianese. Il comune di Morciano ha quindi stanziato una prima somma pari a 5mila euro per fare fronte alle più urgenti e comprovate esigenze delle famiglie morcianesi.

Si parte con buoni acquisto per generi alimentari in particolare per quelle famiglie prive di reddito poi, a seguito anche di quello che deciderà il governo, ci si occuperà delle bollette. Un atto di solidarietà chiaro ed immediatamente operativo perché nessuno si senta abbandonato.

Per informazioni chiamare la Caritas di Morciano di Romagna al seguente numero di telefono +39 3355914210 in alternativa contattare l'ufficio sociale del comune di Morciano tramite email affarigenerali@comune.morcianodiromagna.rn.it