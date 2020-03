L'informazione non si ferma, bonus pubblicità su Altarimini

Attualità

Rimini

| 12:25 - 27 Marzo 2020

Altarimini, dal 2007 il portale di informazione della provincia di Rimini.

In questi giorni difficili la redazione di Altarimini non si ferma. Nelle attuali condizioni, crediamo nell’importanza di stare accanto ai nostri lettori, come accade dalla nostra nascita nel 2007.



Vogliamo così portare alla vostra attenzione una interessante opportunità. All’interno del decreto “Cura Italia” è stato inserito il Bonus Pubblicità: chiunque in questo momento avesse bisogno di fare pubblicità (alcune attività aperte ci sono, es. consegne a domicilio, farmacie, supermercati, aziende per la sanificazione) e qualora fosse scelto di investire nei portali di informazione digitali come altarimini.it, lo Stato riconoscerebbe un'agevolazione sotto forma di credito d’imposta pari al 30%. Il Bonus è valido per tutto il 2020 per cui sfruttabile anche quando questa situazione sarà conclusa e ci sarà una ripresa economica.



Altarimini.it è un ottimo veicolo di comunicazione, lo dimostrano i numeri (secondo Google Analytics viaggiamo ormai a una media di 100.000 lettori unici ogni giorno). In questo momento disponiamo di tariffe molto agevolate. Per coloro che fossero interessati, potete scriverci a pubblicita@altarimini.it, oppure al numero segnalazione whatsapp 3478809485