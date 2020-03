Presidente Provincia: "Non illudiamoci, ci vogliono settimane per tornare alla normalità"

Attualità

| 10:53 - 27 Marzo 2020

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi in un videomessaggio su Facebook fa il punto sulla situazione rivolgendosi in primis ai cittadini costretti a casa. "Non siamo inutili stando a casa" dice il presidente "Siamo guerrieri. L'unico modo per sconfiggere questa guerra contro il virus è isolarci. Non abbiate la tentazione di disertare". Si rivolge poi a chi sta combattendo la battaglia in prima linea, sanità ed istituzioni in questa emergenza mondiale. Un appello ai cittadini che hanno necessità di fare la spesa: l'invito è di farla su internet sfruttando la consegna a domicilio. Chi non potesse utilizzare questo mezzo è invitato a rivolgersi ai market e ai supermercati utilizzando tutte le buone pratiche oramai note. "A volte siamo tentati di pensare che siamo nella fase di uscita" conclude il presidente "non è così. Non illudiamoci. Siamo sulle montagne russe, dobbiamo capire che ci vogliono settimane per tornare alla normalità".