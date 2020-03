Pesaro, ieri 15 morti ma la curva dei contagi rallenta

Attualità

Pesaro

| 08:44 - 27 Marzo 2020

Pesaro.

Anche nella provincia di Pesaro Urbino i numeri rivelano che coronavirus non sta colpendo duramente come qualche giorno fa, sicuramente si può parlare di trend incoraggiante. Il rallentamento della velocità di crescita (42 tamponi positivi in più, erano 61 nel bollettino precedente) è un fattore estremamente favorevole. Nel complesso sono 1474 persone affette dal Covid-19. Salgono a 129 i dimessi, 9 i guariti. I decessi sono stati 15 ieri (giovedì 26 marzo) , 212 in totale nella provincia pesarese dall’inizio dell’emergenza. Quello che tutti si aspettano è di vedere decadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni. Quindi , per sintetizzare , molto probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere.