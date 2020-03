Attualità

27 Marzo 2020

Un'altra versione dell'autodichiarazione.

Cambia nuovamente il modello per l'autodichiarazione in seguito alle modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti. E'​ disponibile on line quindi il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.



Link per scaricare il nuovo modello