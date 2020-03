Meteo: sul riminese ancora piovaschi, poi più sole sabato e domenica

Attualità

Rimini

| 21:35 - 26 Marzo 2020

Darsena di Rimini.

Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com allerta meteo https://www.centrometeoemiliaromagna.com/allerte-meteo/allertameteo grigio e coperto fra mattino e pomeriggio, molto nuvoloso la sera.a carattere di piovasco fra notte e mattinata, con lievi accumuli. Cessazione delle precipitazioni già a partire dal pomeriggio.in aumento, con valori minimi compresi fra +2° e +5°, massime comprese fra i +5° dell’Appennino e i +11° della costa.deboli-moderati di Bora da Nord-Est al mattino, deboli da Nord-Ovest nel pomeriggio.da molto mosso a mosso.alta.poco nuvoloso in Appennino e collina, perlopiù sereno fra pianura e costa, salvo innocue nubi al mattino.assenti.: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra +2° e +6°, massime comprese fra i +8° dell’Appennino e i +14/+15° della pianura/costa.deboli e variabili.poco mosso.alta.sereno o velato su pianure e coste, poco nuvoloso in Appennino, con annuvolamenti più consistenti fra pomeriggio e sera.assenti.in ulteriore aumento, con valori minimi compresi fra +4° e +8°, massime comprese fra +13° e +16°.deboli da Est/Sud-Est.poco mosso.media.la nuova settimana esordirà all’insegna di una perturbazione nord-atlantica, con estrazione di aria fredda dall’Artico. Fra Lunedì 30 e Martedì 31 la provincia di Rimini sarà interessata da precipitazioni sparse, localmente anche consistenti. L’afflusso di correnti fredde potrebbe quindi determinare nuove nevicate sul comparto appenninico.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook