| 17:48 - 26 Marzo 2020

In Provincia di Rimini salgono a 1189 i casi di contagio.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini



Salgono a 1189 i contagiati da Coronavirus nel riminese, 53 in più rispetto a ieri. I decessi registrati nel riminese nelle ultime 24 ore sono purtroppo 9 in più.