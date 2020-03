A Riccione nasce il portale con tutte le attività che vendono online

Attualità

Riccione

16:00 - 26 Marzo 2020

Nasce a Riccione Consegneitalia.it.

L’emergenza Coronavirus sta cambiando e cambierà lo stile di vita di tantissime persone. Uno di questi cambiamenti riguarderà l’acquisto online di prossimità, con relativa e rapida consegna a domicilio.



Nasce a Riccione Consegneitalia.it, un portale che aggrega tutte le opportunità di acquisto e consegna a domicilio presenti sul territorio. Dodici le merceologie già presenti, dai prodotti freschi ai piatti pronti, dalle medicine ai servizi di lavanderia.



Si aggiunge una prerogativa che sta attirando già in queste ore grande attenzione da parte degli esercizi commerciali: il servizio di comunicazione dell’offerta è completamente gratuito. Sono gli stessi titolari delle imprese ad inserire sul portale la loro offerta ed affiancarsi ad altri che hanno compreso che acquisto e consegna online sono un plus che il commercio del territorio non può lasciarsi sfuggire nello scenario competitivo che ci circonda.



Al cliente non resterà che scegliere la merceologia e il raggio di riferimento sul territorio per la sua ricerca.



“Creare software è il nostro mestiere – spiega in una nota Enrico Neri di Indigitale Srl – e in queste due settimane è esplosa la domanda di App che generano questo servizio. Ne abbiamo prodotte per ristoranti, gelaterie, negozi di alimentari e diverse altre. Ci siamo quindi chiesti se potevamo anche dare una mano in questo momento così difficile, sia alle imprese che ai cittadini. Consegneitalia è la risposta, gratuita oggi e per sempre. Il portale è pronto da ieri sera, abbiamo avviato un rapido giro di contatti e in poche ore siamo arrivati a 33 aziende presenti”.



Info: Enrico Neri 331 644 7102