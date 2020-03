Chiara Baschetti protagonista del video dell'ultima canzone degli Ex Otago

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:58 - 26 Marzo 2020

Chiara Baschetti (foto PierGiorgio Pirrone).

L’attrice e modella romagnola Chiara Baschetti è giurata nella sezione Videoclip Musicali di Cortinametraggio 2.0. Il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, è il primo in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.



Domani venerdì 27 marzo la Baschetti parteciperà anche agli eventi speciali dell’ultima giornata di proiezioni, nel videoclip musicale Tutto ciò che abbiamo degli Ex-Otago diretto dal frontman Maurizio Carucci. Il videoclip è la prosecuzione di un viaggio in cui ritroviamo Chiara dove l’avevamo lasciata al termine del videoclip Scusa. Un video che parla di amore senza regole né costrizioni, senza tradimenti e fraintendimenti. Nel cast anche Martina Mascarello, Paolo Li Volsi.



Classe 1987, Chiara Baschetti nasce a Cesena e cresce a Santarcangelo di Romagna. Inizia a lavorare nel campo della moda dopo aver vinto due concorsi di bellezza nel 2003. Chiara diventa una delle modelle italiane più richieste a livello internazionale, e dal 2009 è apparsa, tra le altre, nelle campagne pubblicitarie di Ralph Lauren, P&C, Brunello Cucinelli, Roberto Cavalli, Estee Lauder, GF Ferrè, Kérastase, La Perla, Rocco Barocco, Yves Saint Laurent, Clarins e Breil. Nel 2015 debutta al cinema nel film Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi, accanto a Claudio Bisio. Nel settembre del 2017 arriva sul piccolo schermo come protagonista insieme a Gianni Morandi della fiction di Canale5 L'isola di Pietro, per la regia di Umberto Carteni. Nel 2019 partecipa anche alla terza stagione del kolossal storico di Rai1 I Medici.